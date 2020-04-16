Apple работает над накладными беспроводными наушниками с элементами, которые пользователи смогут менять самостоятельно. Они станут первым продуктом подобного типа для Apple, пишет Bloomberg.

В настоящее время в продуктовой линейке Apple представлены сверхпопулярные беспроводные наушники AirPods, а также наушники бренда Beats, который принадлежит американской компании. Но в 2020 году Apple планирует выйти в сегмент премиальных наушников и готовит новую модель, которая должна стать конкурентом для накладных наушников Master & Dynamic и Bowers & Wilkins, а также продукции Bose, Sony и Sennheiser.

Компания работает, как минимум, над двумя вариантами отделки: премиум — с использованием материалов, напоминающих кожу, и фитнес-версией с более лёгкими, дышащими тканями. У прототипов старомодная овальная форма, сам наушник может вращаться и соединён с оголовьем тонким металлическим ободком. Ободок крепится к верхней части амбушюр. Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, пожелавшие сохранить анонимность ввиду обсуждения неанонсированного продукта.

По данным информаторов, у наушников чашки и оголовье прикрепляются с помощью магнита, что позволяет пользователям менять их местами для настройки и замены. Такая модульная конструкция позволяет легко преобразовывать наушники для занятий фитнесом.

В планах компании добавить в новые наушники технологию беспроводного подключения и шумоподавления, аналогичную той, что есть в AirPods Pro. Также через наушники можно будет управлять голосовым помощником Siri.

По словам издания, Apple разрабатывает наушники как минимум с 2018 года и их запуск уже откладывался дважды. Планируется, что анонс всё же случится в этом году, но коррективы может внести пандемия коронавируса.