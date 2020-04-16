YouTube-блогер Жюль Жерар смог запустить Mac OS X 10.5 Leopard на iPad. Превратить свой iPad Pro (2020) в компьютер блогеру удалось даже не прибегая к джейлбрейку.

Чтобы запустить десктопную ОС, блогер воспользовался эмулятором UTM. При этом проводить процедуру взлома не потребовалось: OS X Leopard установилась без проблем. Энтузиасту удалось запустить не только саму операционку, запуск которой занял 65 секунд, но и все встроенные приложения, а также пакет Microsoft Office.

Конечно работа OS X выглядит на планшете не очень практично. Связано это в первую очередь с отсутствием подходящей реализации взаимодействия с интерфейсом, более подходящим для классического тачпада или мыши, чем для сенсора.

Ранее Жерар запустил Windows 10 на iPhone X. Эмулятор UTM позволяет запускать Windows, Linux, macOS и Android на iPhone и iPad с разными версиями iOS вплоть до iOS 11. UTM имеет поддержку более 30 процессоров, включая x86_64, ARM64 и RISC-V.