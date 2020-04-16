Apple изменит схему питания актуальных моделей MacBook Pro и MacBook Air вместе со следующим обновлением macOS Catalina 10.15.5. В систему добавят интеллектуальное управление зарядкой, которое будет препятствовать 100%-ному заряду батареи, чтобы замедлить её износ.

Функция будет называться Battery Health Management. Она будет определять здоровье аккумулятора на основе истории зарядки с учётом температуры нагрева. Это означает, что если вы постоянно держите ноутбук подключенным к зарядному адаптеру во время работы, после разрядки он не будет заряжаться так же быстро, как у тех, кто всё время работает с устройством автономно.

После обновления ноутбуки смогут показывать 100%-ный заряд, даже если батарея на самом деле не заряжена полностью. Системная шкала зарядки будет означать не всю ёмкость батареи, а ёмкость, необходимую для продления службы аккумулятора.

Интеллектуальное управление питанием будет включено по умолчанию, но его можно будет выключить в настройках macOS. Все данные об использовании аккумулятора компания будет собирать и анализировать анонимно и локально на устройстве — без передачи на серверы.

Управление состоянием аккумулятора будет работать только с MacBook, которые заряжаются через Thunderbolt 3. К ним относятся MacBook Air 2018 и новее и MacBook Pro 2016 и новее.