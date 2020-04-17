В сентябре прошлого года состоялся запуск веб-интерфейса сервиса Apple Music, который до последнего времени находился в статусе бета-версии. Всё это время найти его можно было по адресу beta.music.apple.com, а теперь пользователи автоматически переадресовываются на music.apple.com.

Дизайн веб-версии Apple Music практически полностью идентичен таковому в приложении «Музыка» из macOS Catalina. Браузерный вариант получил весь основной функционал: пользователь может прослушивать уже существующую музыку, разделённую на категории (по артистам и альбомам), использовать ранее созданные плей-листы, исследовать разделы «Для вас», «Обзор» и «Радио», а также искать и добавлять новую музыку.

После перехода на веб-версию сервиса нужно войти с помощью своего Apple ID, к которому привязана действующая подписка Apple Music. Сразу после этого вы получите доступ ко всем своим библиотекам и плейлистам. Сервис работает в любом современном веб-браузере.

Для новых пользователей сервиса предоставляется трёхмесячный пробный период, после окончания которого можно выбрать один из индивидуальных, семейных или студенческих тарифных планов, на основе которого будет происходить дальнейшее взаимодействие с Apple Music.