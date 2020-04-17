Ещё в декабре компания AMD представила профессиональный графический ускоритель Radeon Pro W5700X, предназначенный эксклюзивно для Mac Pro. На днях стало возможно выбрать данные видеокарты при конфигурировании Mac Pro.

Доплата за новинку относительно базовой Radeon Pro 580X составляет 600 долларов (60.000 рублей в России). За две Radeon Pro W5700X придётся доплатить 1600 долларов (160.000 рублей).

Также W5700X можно приобрести отдельно. В этом случае цена за одну видеокарту составит уже 1000 долларов (100.000 рублей).

Radeon Pro W5700X – это полноразмерный модуль MDX, основанный на архитектуре AMD RDNA. Он предлагает 40 вычислительных блоков и 2560 потоковых процессоров, а также до 9,4 терафлопс с одинарной точностью и 18,9 терафлопс с половинной точностью. По сути, Radeon Pro W5700X является улучшенной версией профессионального ускорителя Radeon Pro W5700, а также несколько изменённой версией обычной Radeon RX 5700 XT.