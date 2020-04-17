Автор популярного YouTube-канала EverythingApplePro раскрыл новые подробности о будущем iPhone 12 Pro Max. Он показал рендеры смартфона и даже готовый макет, созданный по ним. Информацию блогер получил от сотрудника XDA Developers Макса Вейнбаха, известного по ряду подтвердившихся утечек.

По словам Вейнбаха, в его распоряжение попали CAD-чертежами и рендеры 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max. Он отмечает, что этот дизайн может оказаться не финальным и в конечном счёте смартфон выйдет несколько другим, но пока что можно составить предварительное представление о его дизайне.

Согласно описанию, iPhone 12 Pro Max получит «плоский» дизайн с отсылками к ставшему культовым iPhone 5S, уменьшенную «чёлку», «огромную» камеру, смарт-коннектор, переместившийся лоток для SIM-карты.

Новинка станет больше предшественника благодаря увеличившейся с 6,5 до 6,7 дюйма диагонали дисплея. Размеры составят 161x78x7,4 мм. То есть iPhone 12 Pro Max станет на 3 миллиметра выше и самую малость шире, при этом значительно тоньше.

В iPhone 12 Pro Max фотомодулей будет три. Четвертый датчик — LiDAR, как в iPad Pro. Он нужен для улучшенной работы приложений дополненной реальности, а также фотографирования с эффектом боке.

Ожидается, что в этом году Apple представит четыре флагманских смартфона серии iPhone 12, они будут отличаться размерами, набором камер и прочей начинкой. Apple заменит цвет Midnight Green (полуночный зелёный) на Navy Blue (тёмно-синий) в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, а обычные iPhone 12 получат фиолетовый, голубой и оранжевый цвета корпусов.