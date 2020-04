Согласно новой информации инсайдера Джона Проссера, анонс новой модели AirPods состоится в следующем месяце. Как сообщает инсайдер, наушники должны были показать на весенней презентации вместе с новыми iPad Pro.

Проссер не исключает, что вместе c новыми AirPods покажут обновленный MacBook Pro. Предположительно, речь идет о 13-дюймовой модели. Многие надеются, что в ней появится клавиатура с ножничным механизмом и возможность установки 32 ГБ оперативной памяти.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.



Probably alongside the MacBook Pro next month.