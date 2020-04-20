Согласно новой информации инсайдера Джона Проссера, анонс новой модели AirPods состоится в следующем месяце. Как сообщает инсайдер, наушники должны были показать на весенней презентации вместе с новыми iPad Pro.

Проссер не исключает, что вместе c новыми AirPods покажут обновленный MacBook Pro. Предположительно, речь идет о 13-дюймовой модели. Многие надеются, что в ней появится клавиатура с ножничным механизмом и возможность установки 32 ГБ оперативной памяти.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.



Probably alongside the MacBook Pro next month. — Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020

Согласно имеющимся данным, новинка имеет внутренний код «B288A», в то время как предыдущее поколение наушников имеет код «B288». Это наводит на мысли о небольшом обновлении, так что ожидать принципиально нового устройства не стоит. Ранее ходили слухи о работе Apple над AirPods Pro Lite – облегчённой версией внутриканальных наушников без системы активного шумоподавления и с более гуманным ценником.