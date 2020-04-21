В Твиттере пользователя @L0vetodream появилась информация о планах Apple на ближайшие два года. Достоверность информации подтвердить невозможно, однако ранее этот пользователь верно предсказал дату презентации iPhone SE (2020) и iPad Pro (2020).

Так, информатор сообщает о подготовке Apple к 2021 году нового планшета iPad Air 11" с подэкранным сканером отпечатков пальцев Touch ID, отсутствием Face ID и дисплеем mini-LED. Кроме того сообщается о выходу в следующем году 12-дюймового ноутбука серии MacBook на базе чипов с архитектурой ARM и игрового контроллера Apple.

Также инсайдер утверждает, что Apple планирует выпустить AirPods третьего поколения, обновлённые 13-дюймовые модели MacBook Pro и iMac, недорогой iPad с чипом A12 Bionic, маленькую версию HomePod, новую приставку Apple TV и небольшую беспроводную зарядную панель для одного устройства.

Инсайдер подтвердил, что в этом году Apple представит четыре смартфона — недорогой iPhone 12 Lite с экраном 5,4 дюйма, базовый iPhone 12 с экраном 6,1 дюйма и два iPhone 12 Pro (6,1 и 6,7 дюйма). Самый большой вопрос сейчас — когда Apple представит новинки, потому что из-за коронавируса могут возникнуть проблемы с производством. Также компания выпустит фирменный геймпад, чтобы дополнительно стимулировать людей приобретать подписку на Apple Arcade с эксклюзивными играми.

Помимо этого @L0vetodream сообщил, что некоторые продукты и компоненты Apple была вынуждена задержать, причём речь идёт как о новых компьютерах-моноблоках iMac, так и о фирменном 5-нм процессоре Apple A14.