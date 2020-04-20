Инсайдер Джон Проссер опубликовал схематичное изображение нового iPhone с уменьшенным вырезом в экране. Apple уместила в небольшом «козырьке» фронтальную камеру, динамик, датчик приближения, Face ID и другие сенсоры.

Если сравнивать расположение компонентов (точечного проектора, фронтальной и инфракрасной камер, системы подсветки, датчика освещения и т.д.) с iPhone 11, то заметно лишь перемещение голосового спикера в верхнюю рамку, за пределы выреза. В нём же теперь расположен микрофон, ранее размещаемый отдельно, уточняет Проссер.

Никаких размеров на чертеже не указано, но зато хорошо видно соотношение размеров выреза в экране к самому смартфону - «чёлка» станет существенно меньше. Перенос разговорного динамика позволит уменьшить вырез не только по ширине, но и по длине. На схеме можно наблюдать ещё и физические кнопки управления в левой и правой боковых частях корпуса смартфона.

Apple, как ожидается, представит осенью текущего года четыре новые модели смартфонов: 5,4-дюймовый, два 6,1-дюймовых и 6,7-дюймовый. Все они будут оборудованы OLED экранами.