Инсайдер Джон Проссер намекнул на то, что нас вскоре может ждать анонс iPhone SE Plus. Никаких подробностей нет, однако ещё в марте упоминание такой модели обнаружили в коде iOS 14.

На данный момент нет каких-либо других подробностей о будущем смартфоне Apple, поэтому сказать точно появится ли он на рынке нельзя. Источник предполагает, что iPhone SE Plus будет оснащён 5,5-дюймовым дисплеем, обрамлённым толстыми рамками. Аппарат может получить двойную основную камеру, стеклянную заднюю поверхность, а также поддержку Touch ID. В качестве программной основы, вероятнее всего, будет задействована iOS 13. Не исключено, что Apple представит iPhone SE Plus вместе с новыми AirPods и MacBook Pro в мае этого года.

В отличие от младшей модели, iPhone SE Plus (2020) будет оснащён двойной камерой с разрешением основного сенсора 12 Мп и широкоугольной оптикой, а также 7-мегапиксельной фронталкой. «Сердцем» смартфона станет фирменный процессор Apple A13 Bionic. Объём оперативной памяти модели составит 3 ГБ, встроенного накопителя — 64, 128 или 256 ГБ в разных конфигурациях.

В то же время аналитик Мин-Чи Куо сообщает, что по ряду причин выход Plus-версии бюджетного смартфона Apple состоится не ранее следующего года. Из-за высокого спроса, Куо также повысил свой прогноз по количеству проданных iPhone SE в третьем квартале с 10 млн до 12-14 млн штук.