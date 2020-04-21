Вместе с новым iPad Pro, как известно, дебютировала механическая клавиатура Magic Keyboard. Один из участников форума MacRumors, уже получивший в своё распоряжение новую клавиатуру, решил сравнить её вес в комплекте с iPad Pro 12.9" с новым MacBook Air.

Выяснилось, что 12,9-дюймовый iPad Pro с подключенной клавиатурой Magic Keyboard весит 1362 грамма, что больше массы 13-дюймового MacBook Air (1290 грамм) и на 25% тяжелее iPad Pro со старой клавиатурой Smart Keyboard. В плане веса планшет с клавиатурой почти догнал 13-дюймовый MacBook Pro (1370 грамм). Сама по себе Magic Keyboard весит 710 г.

Прибавка в весе, главным образом, обусловлена уникальной конструкцией. Клавиатура Magic Keyboard, которая подключается при помощи магнитного соединения, способна благодаря специальному шарнирному механизму поднять iPad Pro над столом так, чтобы расположить его в более удобном положении для просмотра. Кроме того, в клавиатуре используются механизм «ножницы», изначально дебютировавший в новом 16-дюймовом MacBook Pro и недавно перекочевавший в MacBook Air. Также в ней есть трекпад с поддержкой жестов Multi-Touch, встроенная подсветка и разъем USB-C для зарядки всей системы. С учетом всего этого то, что клавиатура весит как 12,9-дюймовый iPad Pro, абсолютно не удивляет.

Так что если вы рассматриваете 12,9-дюймовый ‌iPad Pro‌ с Magic Keyboard как более легкое устройство в сравнении с лэптопом, то вам стоит задуматься, какой девайс использовать, к примеру, в пути. С другой стороны, Magic Keyboard для 11-дюймового ‌iPad Pro‌ весит 601 грамм. Это значит, что ее суммарный вес с планшетом составляет 1072 грамма, что меньше, чем любой актуальный MacBook.