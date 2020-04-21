Apple объявила, что App Store, iCloud, Apple Podcasts и Apple Arcade стали доступны в 20 новых странах. Apple Music расширил географию еще на 52 страны. В целом App Store теперь работает в 175 странах и регионах.

Теперь сервисы Apple станут доступны еще в 20 странах Африки и Ближнего Востока (Демократическая Республика Конго, Замбия, Камерун, Кот-д'Ивуар, Ирак и др.), государствах Европы (Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина и др.), странах АТР (Мальдивы и Мьянма) и Океании (Тонга, Вануату и др.).

Кроме того, доступ к Apple Music получат пользователи еще в 52 государствах. Среди них ряд стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Ямайка, Багамские острова, Уругвай и др.), Европы (Хорватия, Исландия и Северная Македония), Африки и Ближнего Востока (Ангола, Мадагаскар, Намибия, Тунис и др.), а также АТР (Бутан) и Океании (Соломоновы острова).

Как пишет Reuters, Apple начнет крупнейшую экспансию на новые рынки за последние восемь лет. Издание также отметило, что к концу года Apple планирует нарастить суммарную базу подписчиков в своих сервисах до 600 млн.