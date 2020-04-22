По информации издания China Times, Apple планирует представить 23-дюймовый моноблок iMac во второй половине 2020 года. Ранее iMac с такой диагональю не производился.

В настоящее время в модельном ряду компании присутствуют iMac с диагоналями экранов 21,5 и 27 дюймов. Ожидается, что новый компьютер будет условно бюджетным устройством. Последний раз серия iMac обновлялась в марте 2019 года. Актуальные модели оснащаются восьмиядерными процессорами Intel девятого поколения и графическими адаптерами Radeon Pro Vega. Цены на iMac начинаются с $1099, однако в минимальной комплектации компьютер оснащён жёстким диском, а не SSD-накопителем.

По данным издания, массовое производство новых компьютеров должно начаться в третьем или четвёртом квартале 2020 года. Скорее всего, Apple увеличит диагональ iMac до 23 дюймов за счёт уменьшения толщины рамок лицевой панели 21,5-дюймовой модели.

Также по сведениям China Times, Apple выпустит iPad с экраном 11 дюймов, который заменит собой модели с матрицами 10,5 и 10,2 дюйма. В этой модели будет использоваться технология экрана mini-LED, а в стекло передней панели будет встроен сканер отпечатков пальцев Touch ID. Предполагается, что этот планшет будет недорогим и не получит те возможности, которые есть у iPad Pro, в том числе 3D-сканер изображение LiDAR для работы с дополненной реальностью.