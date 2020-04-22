iPad остаются самыми популярными планшетами, и ведущие аналитики неоднократно признавали лидерство Apple на этом рынке. Исследовательская компания Strategy Analytics опубликовала очередной отчет, свидетельствующий о прочных позициях компании.

Отчет был посвященный развитию в 2019 году мирового рынка разработки чипов для оснащения планшетов. Лидером рынка была названа Apple - на её долю пришлось 44% общих доходов от продаж чипов для планшетов.

С учетом того, что Apple разрабатывает чипы только для собственных планшетов, исследователи сделали вывод, что доля планшетов iPad на мировом рынке составила 44% в 2019 году.

Далее следуют Qualcomm и Intel: результат каждой компании составил по 16%. На долю трёх ведущих поставщиков приходится три четверти мирового рынка. Все прочие производители чипов для планшетов сообща удерживают 24% отрасли в денежном выражении. В число этих компаний входят MediaTek и Samsung LSI.

Специалисты отметили, что показатель присутствия Apple в прошлом году увеличился, но не уточнили, как именно. В целом же оборот на рынке процессоров для планшетов вырос на 2% и достиг 1,9 млрд долларов. В то же время в отчете отмечается, что в количественном выражении поставки продолжают падать.