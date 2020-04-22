Специалисты компании ZecOps, специализирующейся на вопросах безопасности программного обеспечения, выявили в почтовом клиенте Apple Mail ("Почта") две критические уязвимости, которые позволяют злоумышленникам дистанционного исполнить вредоносный код и завладеть контролем над устройством.

Первая уязвимость затрагивает системные процессы MobileMail и Mailid (в iOS 12 и iOS 13 соответственно). Сама по себе она не представляет большой угрозы: хакер, вынудив жертву открыть составленное особым образом письмо, сможет только удалять содержимое ящика или пересылать его себе.

Однако намного большую опасность эта ошибка несет в сочетании с другой атакой ядра — например, при использовании неустранимого эксплойта Checkm8 для смартфонов Apple от iPhone 4s до iPhone X с любыми версиями iOS. В этом случае, подчеркнули в ZecOps, киберпреступник сможет получить полный доступ к устройству.

ZecOps утверждает, что злоумышленники использовали эти уязвимости как минимум два года. Подтверждено, что за это время их целями стали минимум шесть человек, среди которых сотрудники японской телекоммуникационной компании, крупной североамериканской фирмы, технологических компаний из Израиля и Саудовской Аравии, немецкий предприниматель и европейский журналист.

Уязвимости присутствуют только в Mail для iOS. Сторонних почтовых приложений, а также версии Mail для компьютеров с macOS они не касаются. В бета-версии iOS 13.4.5 Apple уже устранила проблему.