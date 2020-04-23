Как известно, новый iPhone SE 2-го поколения оснащён точно таким же процессором, как и линейка iPhone 11. По идее его производительность должна быть идентична флагманcким смартфонам Apple. Так ли это на самом деле?

В синтетическом тесте AnTuTu, iPhone SE набрал 492.166 баллов, тогда как iPhone 11 — 517.400 баллов. Возможно, такая разница в мощности гаджетов связана с тем, что iPhone 11 имеет 4 ГБ ОЗУ, а новый iPhone SE – лишь 3 ГБ.

Вместе с тем в AnTuTu наблюдается заметная разница и внутри линейки iPhone 11. Так, если уже упомянутый iPhone 11 набирает 517.400 баллов, то iPhone 11 Pro - 521.010 баллов, а iPhone 11 Pro Max так и вовсе 537.154 баллов. При этом процессоры и объём ОЗУ у всех iPhone 11 одинаковые.

В другом популярном бенчмарке Geekbench 5, iPhone SE 2 набирает 1330 баллов в однопоточном и 3342 в многопоточном тестах. iPhone 11 Pro Max набирает в этих же тестах 1332 и 3495 баллов соответственно. Здесь разница уже не так велика.

Интересно, что самый мощный Android-смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 5G стоимостью $1400, проигрывает по производительности новому iPhone SE, стоящему на $1000 меньше.

iPhone SE уже доступен для заказа, в продажу он поступает с завтрашнего дня по цене от 39.990 pyблей.