Apple готовится выпустить в 2021 г. как минимум одну модель компьютера Mac с процессором собственной разработки, сообщает Bloomberg.

Предполагается, что в рамках проекта Kalamata, компания разрабатывает три процессора — все они основаны на чипе A14, который должен быть использован во флагманской линейке iPhone 12. Первый из чипов будет включать в себя 12 рабочих ядер — восемь высокопроизводительных ядер Firestorm и четыре энергосберегающих ядра Icestorm.

Во всех современных SoC для смартфонов используется схожий подход. Сама Apple использует два высокопроизводительных ядра в A13 Bionic, известных как Lightning, которые работают на частоте до 2,66 ГГц. А четыре эффективных ядра Thunder работают всего на 1,73 ГГц, но зато намного более экономично по энергопотреблению.

Компьютеры с новыми ARM-процессорами Apple продолжат работать на macOS — они не станут переходить на мобильную OC, как это случилось с устройствами на базе Windows, использующими процессоры Qualcomm ARM.

Производством процессоров будет заниматься TSMC. С учетом выхода в 2021 году техпроцесс 5 нм не удивляет. TSMC намерена начать массовое производство 5-нм чипов уже в этом году, и преемник A13 Bionic под названием A14 как раз будет производиться по 5-нм техпроцессу на TSMC.

Bloomberg прогнозирует, что первым устройством на ARM-процессоре станет новая модель MacBook начального уровня. Как сообщается, второе поколение чипов уже находится на стадии планирования и будет основано на процессоре смартфона iPhone 2021 под предположительным названием «A15».

Решение Apple делать собственные чипы продиктовано желанием получить больший контроль над производительностью своих устройств и дифференцировать их от конкурентов. Кроме того, этот шаг также уменьшит зависимость от Intel, которая с трудом поддерживает ежегодный прирост производительности.