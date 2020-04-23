Законопроект ФАС по предустановке российского софта на смартфоны и другую технику получил отрицательные отзывы Минэкономразвития. Ведомство выявило в документе ряд недостаточно точных формулировок, а также ряд положений, следование которым может повлечь за собой дополнительные расходы для производителей техники и сокращение прибыли ритейлеров, пишет ТАСС.

У магазинов, торгующих техникой, могут возникнуть проблемы с реализацией устройств, упаковка которых была вскрыта для предустановки ПО, или работа которых будет значительно замедлена из-за обилия предустановленных приложений.

Исходя из этого, Минэкономразвития предлагает ограничить сферу применения проекта только новой продукцией (новыми моделями), впервые запускаемой в производство после того, как проект вступит в силу.

В дополнение к этому министерство внесло предложение на начальном этапе реализации требований законопроекта еще сильнее сократить круг устройств, на которые необходимо устанавливать российское ПО. Свое предложение ведомство обосновало тем, что даже после внесения предложенных изменений спектр устройств, подпадающих под действие законопроекта ФАС, останется слишком широким. Также министерство сослалось на отсутствие национального и международного опыта в реализации подобных мер.

Минэкономразвития просит ФАС уточнить ряд формулировок, касающихся смартфонов. Под определение «оборудование беспроводной связи для бытового использования, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями», предложенное ФАС, подпадают также устройства для «умного дома», холодильники, стиральные машины и другая бытовая техника. На них, согласно проекту, придется устанавливать ПО, которое не подходит, - например, навигационные сервисы.

Отдельно Минэкономразвития обращает внимание на предустановку на смартфоны приложения "Госуслуги". Учитывая, что в целом проект ФАС направлен на обеспечение недискриминационного доступа российских разработчиков ПО в сравнении с зарубежными, иностранных аналогов приложению "Госуслуги" нет, к тому же установка приложения не гарантирует его работоспособность - для регистрации в системе нужно личное посещение МФЦ. То есть при необходимости это приложение будет скачано пользователем без установления обязанностей по его предварительной установке, в связи с чем предустановка этого приложения на устройства не требуется, считают в Министерстве.