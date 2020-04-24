Новые беспроводные наушники Apple AirPods выйдут в начале 2021 года, а модель AirPods Pro с системой шумоподавления получит обновление не ранее 2022-го, рассказал аналитик Минг-Чи Куо.

Куо предполагает, что наушники AirPods 3 получат инновационную архитектуру System-in-Package, которую Apple сейчас использует в AirPods Pro. По его мнению, изменение «начинки» станет самым заметным в AirPods 3. В то же время дизайн наушников не изменится и они будут выглядеть как ‌AirPods‌ 2.

Куо также опроверг информацию, предоставленную аналитиком и блогером Джоном Проссером, который ранее заявил, что Apple анонсирует новые AirPods уже в следующем месяце.

Впрочем, Куо говорит, что рынок ожидает выхода наушников от Apple во второй половине 2020 года. Однако они, предположительно, будут выпущены под брендом Beats. Поэтому есть вероятность, что фигурировавшая в сети модель ‌AirPods Pro‌ Lite станет представителем линейки Beats.

Что касается AirPods Pro, то вторая версия поступит в производство в четвёртом квартале 2021 или первом квартале 2022 года. Но в любом случае продажи новинки запланированы на 2022 год.

Как отмечает Куо, он также наблюдает смещение спроса с более доступной версии AirPods к более дорогой AirPods Pro. По его прогнозам, во втором квартале этого года поставки AirPods второго поколения могут снизиться до 40% и в фактическом выражении составят от 11 до 13 млн единиц. В то же время аналитик прогнозирует увеличение до 70% (до 11–13 млн штук) поставок AirPods Pro за то же время.