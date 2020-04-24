Автор YouTube-канала AA Tech разобрал новый iPhone SE, а потом попытался заменить часть его комплектующих на аналоги от iPhone 8, чтобы проверить, насколько отличается начинка двух смартфонов.

Несмотря на более производительное железо, iPhone SE внешне представляет собой копию модели трёхлетней давности. Разобрав iPhone SE, блогер обнаружил, что сходство распространяется и на внутреннюю компоновку. Это навело его на мысль «подкинуть» смартфону комплектующие от iPhone 8, и посмотреть, что из этого получится.

Большинство компонентов обновлённого iPhone‌ SE идентичны имеющимся у iPhone‌ 8, хотя есть различия в модеме и адаптере беспроводной связи Wi-Fi, разъёме аккумулятора (таком же, как у в iPhone 11), а также модуле тыльной камеры и настройке фонарика. И, конечно же, у смартфонов разные процессоры — в обновлённом iPhone SE, используется тот же чип A13 Bionic, что и в iPhone 11.

Блогер отмечает, что многие компоненты iPhone SE и iPhone 8 взаимозаменяемы. Например, дисплей iPhone SE идеально подходит к iPhone 8, но в нём отсутствует 3D Touch. В ролике даже продемонстрировано, что iPhone SE продолжает нормально работать после замены материнской платы на микросхему iPhone 8.

По словам блогера, это может облегчить будущее обслуживание и ремонт устройства.