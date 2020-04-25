Определенное сочетание символов на языке синдхи (используется преимущественно в Пакистане и Индии) приводит в ступор устройства на iOS. Сперва предполагалось, что к сообщению на синдхи необходимо добавить итальянский флаг, однако затем выяснилось, что достаточно лишь текстовых символов.

Если такое сообщение приходит на iPhone, iPad или Apple Watch независимо от приложения (например, через какой-нибудь мессенджер), гаджет зависает и перестаёт реагировать на прикосновения к экрану и физическим клавишам. Другими словами, устройство нельзя даже будет выключить или перезагрузить. У других пользователей устройство начинает непрерывно перезагружаться. Важно отметить, что зависание провоцирует только уведомление о поступившем сообщении, которое содержит эти «символы смерти».

На данный момент не существует 100% рабочего алгоритма по возвращению устройства в рабочее состояние. В ряде случаев достаточно прислать на него любое другое сообщение, а кому-то помогает простая перезагрузка.

Жалобы на проблему появились сегодня на Reddit и в других социальных сетях. Подобные «текстовые бомбы» уже не в первый раз обнаруживаются на программных платформах Apple. Например, в 2018 году было обнаружено «убийственное» сообщение на индийском языке телугу.

Судя по сообщениям пострадавших от специфического сообщения, проблема затрагивает все смартфоны и планшеты Apple, работающие на актуальных версиях iOS и iPadOS.

Этот баг устранён во второй бета-версии iOS 13.4.5, однако он остаётся во всех релизных сборках iOS 13.x. Очевидно, в скором времени Apple выпустит официальное обновление, в которой этой проблемы не будет.