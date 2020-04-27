Федеральная комиссия по связи США проголосовала за открытие участка частот в полосе 6 ГГц для нелицензионного использования. Это означает, что домашние маршрутизаторы получат больше открытых радиоволн для передачи сигналов Wi-Fi, в дополнение к уже имеющимся диапазонам 2,4 и 5 ГГц.

Полоса 6 ГГц уже используется в США для работы различных служб, прежде всего для поддержки служб коммунального хозяйства, общественной безопасности и прочее. FCC разработала специальные правила, используя которые нелицензированные устройства смогут делиться этим диапазоном спектра с лицензированными службами.

Диапазон Wi-Fi 6 ГГц будет работать на ширине 1200 МГц, это примерно 160 МГц на один канал. Максимальная скорость передачи данных в Wi-Fi 6 ГГц будет соответствовать 9,6 Гбит/с по стандарту Wi-Fi 6. Таким образом, новый диапазон вчетверо увеличивает количество доступных каналов для Wi-Fi, что обеспечит более гораздо большую пропускную способность и уменьшит помехи между пересекающимися сигналами. В Wi-Fi 6 ГГц будет достаточно пространства для размещения до семи каналов с максимальной пропускной способностью, которые могут транслироваться параллельно и не перекрывать друг друга.

Ожидается, что устройства начнут поддерживать Wi-Fi 6 ГГц к концу 2020 года, поэтому его внедрение уже не за горами. На новых устройствах появится специальная маркировка — Wi-Fi 6E. Некоторые производители уже анонсировали производство компонентов для Wi-Fi 6E, например, Broadcom, Qualcomm и Intel. Выпуск смартфонов и планшетов с поддержкой Wi-Fi 6E начнется в 2021 году.

Частоты в диапазоне 6 ГГц оказались в открытом доступе только в США. В Европе и России они всё ещё закрыты властями и не могут использоваться в оборудовании, официально ввозимом и сертифицируемом на территории этих стран. Ожидается, что решения по этому вопросу будут приниматься в ближайшие год-два.

Минкомсвязи в ближайшее время собирается сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax), так как в России уже продаются устройства с поддержкой этого стандарта связи, но производители вынуждены программно блокировать их функционал из-за отсутствия необходимой сертификации.