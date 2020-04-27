Apple откладывает примерно на месяц начало производства своих флагманских смартфонов iPhone, которые должны быть выпущены позднее в этом году, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Основная причина, которая повлекла за собой перенос сроков — пандемия коронавируса, которая нарушила цепочки поставок и производства. Кроме того, эксперты отмечают заниженный спрос на смартфоны по всему миру.

Обычно Apple представляет новые смартфоны в середине сентября, а наращивать их производство начинает в начале лета, чтобы к августу создать запасы, отмечает WSJ. В этом году Apple также будет собирать какую-то долю смартфонов в июле-сентябре, но период основного производства в графике сместится, пояснила газета. По словам одного из собеседников WSJ, Apple сокращает число iPhone, которые планирует выпустить во второй половине года на целых 20%. Не ясно, будет ли компенсировано сокращение производства в 2021 году, утверждает газета.

Источники WSJ уточняют, что компания Foxconn, которая собирает iPhone, приостановила наем новых сотрудников в Чженчжоу, административном центре китайской провинции Хэнань. Именно в Чженчжоу находится основное производство Foxconn, занятое сборкой iPhone.

Ожидается, что в этом году Apple представит сразу четыре модели iPhone 12: с экраном на 5,4 дюйма, два на 6,1 дюйма и с диагональю 6,7 дюйма. Все они получат процессор Apple A14 и поддержку сетей пятого поколения.