Вскоре после презентации нового iPhone SE, смартфон стал героем целого ряда обзоров. Не остались в стороне и эксперты портала iFixit, которые не только разобрали аппарат, но и оценили его ремонтопригодность с использованием запчастей от iPhone 8. Их вердикт дополнил ранее опубликованное любительское видео китайского блогера новыми подробностями о взаимозаменяемости компонентов гаджета с предшественником.

По данным iFixit, камера iPhone SE 2020 года, лоток для SIM-карты, Taptic Engine и дисплей в сборе можно заменить на детали iPhone 8. Однако стоит отметить, что функция True Tone перестанет работать при любой замене экрана iPhone в неавторизованных сервисных центрах.

Кнопку Touch ID можно заменить только в авторизованном сервисном центре. Аккумулятор от iPhone 8 установить на новый смартфон также не выйдет, так как используются разные разъёмы для подключения. Модель SE может подключаться к батарее iPhone 11, которая использует тот же разъем, но работать не будет. Даже при попытке заменить одну оригинальную батарею iPhone SE 2020 на другую появится предупреждение о том, что новая «не является подлинной».

Эксперты присвоили новой модели рейтинг в 6 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности. Столько же ранее получил и iPhone 8. Самые ходовые части iPhone SE 2020 — дисплей и батарею — заменить проще, чем в iPhone 11, а широкая доступность этих компонентов сделает ремонт дешевле, заключили в iFixit.