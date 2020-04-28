В России с 1 июля 2021 года могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доработанный законопроект группы членов Совета Федерации. По информации газеты, сейчас проект проходит финальное согласование в администрации президента, после этого его могут внести в Госдуму.

Документ обсуждается с января 2019 года. Тогда предлагалось регистрировать все гаджеты, которые работают с SIM-картой, однако теперь появилось исключение: смартфоны и другие устройства, приобретённые для государственных и муниципальных нужд, учитывать необязательно.

Регистрировать устройства должны будут импортеры и граждане, купившие телефон за границей. Телефоны, которые не пройдут регистрацию или IMEI которых совпадет с другим, мобильным операторам разрешат блокировать. Предполагается, что вести базу данных IMEI будет подведомственный Россвязи Центральный научно-исследовательский институт системы связи и управления (ЦНИИС).

Регистрация уже используемых устройств при этом будет бесплатной, владельцев же новых мобильных телефонов обяжут заплатить за услугу. Максимальную цену авторы законопроекта предлагали установить в 100 руб., однако новый вариант предполагает, что стоимость и порядок оплаты определит правительство.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов отметил, что вводить плату за подобную инициативу нельзя, так как она направлена на поддержание правопорядка. Это, объяснил он, уже оплачивается из налогов, в противном случае новый платеж нужно закрепить в Налоговом кодексе.

Новое требование по регистрации гаджетов должно, по замыслу авторов идеи, снизить число краж мобильных телефонов. Также нововведение поможет официальным поставщикам электроники бороться с «серым» импортом.