Apple вернула российским разработчикам доступ к платформе Apple Search Ads, которая позволяет им продвигать свои приложения внутри магазина App Store. Такие объявления будут располагаться на голубом фоне над результатами поиска и сопровождаться пометкой Ad ("Реклама").

Сервис доступен более чем в 50 странах, в том числе в США, Канаде, Великобритании, Украине, Германии и других. В России сервис также был доступен, но в ноябре 2018-го доступ к нему закрыли из-за новых правил уплаты «налога на Google».

В компании заявляют, что около 70% посетителей App Store используют внутренний поиск по магазину, чтобы найти нужное приложение, а 65% скачиваний происходит сразу после поиска.

Изменения в условиях пользования рекламной платформой Apple Search Ads вступают в силу с 4 мая 2020 года. Начиная с этой даты разработчики смогут продвигать свои проекты в App Store, а пользователи iPhone и iPad будут видеть в этом магазине рекламу российских приложений.

Контекстная поисковая реклама Search Ads была запущена в конце 2016 года. Платформа ориентирована на мелких и независимых разработчиков со скромными бюджетами (до $10 000 за приложение в месяц) - чтобы помогать им быстрее привлекать целевую аудиторию. Участники программы могут настроить время показа объявлений, общую продолжительность кампании, геопозицию, а также ключевые слова и стоимость за переход.