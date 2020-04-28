Вице-президент Apple по розничной торговле и персоналу Дейдра О'Брайан сообщила сотрудникам, что она ожидает открытия «многих» розничных магазинов в мае. На текущий момент практически все торговые точки Apple за пределами Китая закрыты из-за эпидемии коронавируса, пишет Bloomberg.

По данным издания, об этом шла речь в еженедельном видеоролике, предназначенном для сотрудников Apple. Компания пару недель назад уже открыла магазин в Сеуле, столице Южной Кореи. Однако для того чтобы посетить магазин, клиенты должны измерить температуру тела на входе.

О'Брайан не уточнила, какие конкретно магазины возобновят свою работу в мае, но заявила, что компания «продолжает отслеживать ситуацию в каждой локации». Вероятно, речь идёт о торговых точках в регионах, где уровень заболеваемости коронавирусом пошёл на спад.

Apple закрыла свои фирменные магазины по всему миру с 14 марта из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, многие сотрудники сейчас работают из дома.

Пока неизвестно, когда к работе в офисах смогут вернуться корпоративные сотрудники Apple, но глава корпорации Тим Кук заявил, что когда это произойдёт, всем придётся проходить проверку температуры и заполнять чек-листы по самочувствию.