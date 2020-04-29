Выяснилось, что в новом iPhone SE присутствует интересная особенность. В отличие от любого другого современного iPhone, пользователи не могут привычным образом взаимодействовать с уведомлениями при длительном нажатии на дисплей при помощи функции Haptic Touch.

Во всех iPhone 11 длительное удержание на уведомлении на экране блокировки или в центре уведомлений вызывает меню, позволяющее взаимодействовать с контентом. Например, поставить лайк, удалить или ответить на сообщение.

Эта возможность отсутствует в новом iPhone SE, хотя у него есть поддержка Haptic Touch. При этом, данная функция работает в iPhone 8, где установлен 3D Touch.

Журналист Мэттью Панзарино из TechCrunch отметил, что Apple сделала это преднамеренно — компания не считает это багом и не планирует исправлять работоспособность Haptic Touch с уведомлениями.

Пользователь форума MacRumors выяснил, что дополнительное меню уведомлений на ‌iPhone‌ SE 2 можно вызвать по-другому: для этого надо сделать свайп влево по нотификации, а затем нажать «Смотреть». Разумеется, это не такой быстрый способ, как Haptic Touch, но других альтернатив пока нет.