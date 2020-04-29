Ассоциация стандартизации видеоэлектроники VESA представила стандарт DisplayPort Alt Mode 2.0, который обеспечивает совместимость с новой спецификацией USB4 и обеспечивает работу всех функций последней версии стандарта DisplayPort 2.0 через разъём USB-C.

В июне 2019 года VESA представила стандарт DisplayPort 2.0 с максимальной эффективной пропускной способностью 77,4 Гбит/с, что почти в три раза выше, чем у DisplayPort 1.4. Новый стандарт обеспечивает поддержку дисплеев с разрешением до 16K, более высокую частоту обновления, HDR при более высоких разрешениях и многое другое.

В режиме DisplayPort Alt Mode 2.0 через разъём USB-C может передаваться до 80 Гбит/с видеоданных DisplayPort, используя все четыре высокоскоростные линии кабеля, или до 40 Гбит/с при одновременной передаче данных с SuperSpeed ​​USB.

USB-C становится предпочтительным соединением в ноутбуках и мобильных устройствах, и благодаря DisplayPort Alt Mode 2.0 через этот разъем могут подключаться игровые мониторы, профессиональные дисплеи HDR, шлемы AR и VR на скорости до 80 Гбит/с наряду с передачей данных и питанием.

USB4 объединяет протоколы Thunderbolt и USB в рамках усилий Intel по распространению и снижению стоимости аксессуаров с подключением по Thunderbolt, например, док-станций и eGPU. USB4 использует такой же разъём для подключения, что и USB-C и обратно совместим со стандартами USB 3.2 и USB 2.0.

Скорее всего USB4 появится в будущих моделях Mac. VESA ожидает, что первые продукты, поддерживающие DisplayPort Alt Mode 2.0, появятся на рынке в 2021 году.