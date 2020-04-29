Ресурс Fudzilla опубликовал информацию, предоставленную «достоверным источником», согласно которой бюджетный MacBook 2021 года получит модификацию процессора A14X, которым также будет оснащён грядущий iPad Pro.

Новый процессор получит кодовое название Kalamata. Чип будет изготовлен по 5-нм техпроцессу компанией TSMC. В нём будет 8 производительных ядер Firestorm и 4 энергоэффективных ядра Icestorm. Чипсет будет использовать GPU собственной разработки Apple. Об этом же недавно сообщало издание Bloomberg.

Отказ от процессоров Intel в пользу чипов с ядрами ARM не окажет отрицательного влияние на производительность. В то же время очевидны преимущества — новые чипы более энергоэффективны и, скорее всего, им будет достаточно пассивного охлаждения.

Как пишет Fudzilla, Apple запланировала выпуск первого MacBook с ARM-процессором на 2021 год. В то же время более мощные MacBook Pro и iMac пока будут использовать процессоры Intel.