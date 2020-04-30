Apple выпустила новую бета-версию мобильной операционной системы iOS 13.5. Помимо всего прочего, в ней предпринимается попытка решить проблему с разблокировкой iPhone в условиях пандемии коронавируса.

Сейчас, если вы носите медицинскую маску, чтобы разблокировать iPhone с включенным Face ID, нужно предварительно её снять. Иначе будет небольшая, но раздражающая многих временная задержка до того момента, когда телефон поймёт, что он не может распознать ваше лицо, и откроет экран для ввода пароля. Можно, конечно, совсем отключить Face ID, но тогда придётся вводить пароль, например, дома, когда вы не носите маску.

В новой версии iOS Apple упрощает процесс разблокировки, перенося поле пароля на главный экран. Все, что теперь нужно сделать — это провести пальцем вверх, если вы носите маску, и тогда экран Face ID будет пропущен и сразу появится экран с полем для ввода кода.

Владельцы смартфонов со сканером Touch ID также смогут разблокировать устройство в перчатках, если заранее добавят такой отпечаток для распознавания.

Пока что новый функционал доступен только пользователям бета-версии iOS 13.5. До выхода релизной версии системы может пройти еще несколько недель.