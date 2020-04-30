Apple заключила мировое соглашение с истцами, которые обратились в суд в Калифорнии. Они пожаловались на то, что компания заблокировала работу приложения FaceTime на старых iPhone. Стороны достигли консенсуса, согласно которому Apple выплатит 18 миллионов долларов.

Благодаря этому соглашению не дойдет до суда групповой иск, который был подан в 2017 году. Первые два истца получат по $7500, 30% от суммы получат адвокаты, еще около 3 млн пользователей получат по $3.

История тянется уже много лет. Суть претензии заключалась в том, что владельцы iPhone 4 и iPhone 4s на iOS 6 не могли пользоваться FaceTime. Требовалось обновление до iOS 7.

Изначально FaceTime использовал две технологии для соединения iPhone. Первая технология — одноранговый стандарт для прямой передачи аудио и видео между пользователями. Вторая технология — «метод ретрансляции». Он полагался на сторонние серверы Akami для передачи данных между пользователями.

Однако в 2012 году Apple была признана виновной в нарушении патентов одноранговой технологии, принадлежащих VirnetX. Это вынудило компанию перейти на метод ретрансляции для всех вызовов FaceTime. Эти изменения побудили Apple заняться вопросом снижения стоимости FaceTime. В итоге компания разработала новый одноранговый стандарт, который не нарушает патенты VirnetX. Новая технология дебютировала с iOS 7.

16 апреля 2014 года Apple решила не продлевать сертификаты работы старых технологий FaceTime на устройствах, которые не обновились до iOS 7. В этой ОС был кардинально изменен интерфейс, из-за чего многие пользователи iPhone 4 и 4s на iOS 6 и более старой версии не хотели обновлять ОС. Они посчитали, что компания специально «поломала» приложение, чтобы заставить их обновить свои платформы.

В 2017 году недовольные пользователи подали иск, который поддержали более 3 млн человек. Дело закончилось заключением мирового соглашения с истцами и обязательством выплатить 18 млн долларов.