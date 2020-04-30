Apple выпустила третью бета-версию iOS 13.5, в которой появился тестовый API для отслеживания контактов больных коронавирусной инфекцией — её компания разрабатывает вместе с Google. Об этом пишет Bloomberg.

API вошло и в бета-версию Xcode 11.5 — среды для разработки приложений под платформы Apple, а в бета-версию iOS 13.5 интегрирован код, необходимый для поддержки этих API. Аналогичные бета-обновления Google выпустила для приложения Google Play Services и SDK Android Developer Studio.

Предварительная версия доступна небольшому кругу разработчиков, сотрудничающих с медицинскими организациями. Они смогут использовать API при создании приложений, которые будут уведомлять пользователей, если они могли находиться вблизи от человека, заражённого коронавирусом. Сбор и передача персональных данных в Apple или Google при этом происходить не будут. На данном этапе задача IT-гигантов - получить обратную связь от разработчиков, которым предстоит создавать использующие новый API приложения для медицинских ведомств или правительств.

Компании пообещали в пятницу выпустить дополнительные сведения о своей разработке, включая примеры кода, демонстрирующие ее работу на практике. Финальная версия API будет готова для устройств на iOS и Android к середине мая - и тогда разработчики смогут начать распространение своих приложений через App Store и Google Play. Уже сейчас опубликовано детальное описание спецификаций и работы системы.

Будущая система позволит отслеживать распространение коронавируса при помощи смартфонов. Для этого устройства будут использовать беспроводную технологию Bluetooth, которая обладает небольшим радиусом действия, а также приложения, одобренные чиновниками от здравоохранения. Эти приложения будут собирать данные об обмене Bluetooth-сигналами с другими смартфонами, составляя своего рода карту контактов пользователя. Если он сдаст положительный тест на коронавирус, то сможет указать это в приложении, после чего система направит уведомления о потенциальном риске заражения другим подключенным пользователям, которые находились рядом с зараженным. Использование системы будет добровольным.