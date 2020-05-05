Apple представила обновлённый MacBook Pro 13 с клавиатурой Magic Keyboard

Apple представила MacBook Pro 13 дюймов с новой клавиатурой Magic Keyboard, обеспечивающей максимальное удобство при наборе текста на ноутбуках Mac, и накопителем вдвое большей ёмкости во всех стандартных конфигурациях компьютера.

Главным нововведением стала клавиатура Magic Keyboard, которой до этого оснастили 16-дюймовую модель MacBook Pro и MacBook Air (2020). Она сочетает в себе надёжность старой клавиатуры с конструкцией «ножниц» и тонкость «бабочки», на браки с которой жаловались многие владельцы макбуков.

В основу обновлённых MacBook Pro 13 легли процессоры Intel Core восьмого и десятого поколений — Coffee Lake-U и Ice Lake-U соответственно. Каждый имеет четыре ядра и восемь потоков. В наиболее доступной модификации будет использоваться Core i5 восьмого поколения с частотой до 3,9 ГГц, который может быть обновлён до Core i7 восьмого поколения с частотой о 4,5 ГГц. Более продвинутая модификация предлагает Core i5 и Core i7 десятого поколения с частотами до 3,8 и 4,1 ГГц соответственно.

Ещё один важный момент — объём SSD удвоен во всех конфигурациях. Базовый теперь составляет 256 ГБ, а максимальный — 4 ТБ. Также старшие модификации по умолчанию оснащаются 16 ГБ оперативной памяти, тогда как максимум — 32 ГБ, причём частота увеличена до 3733 МГц.

Дискретная графика по-прежнему в 13-дюймовых MacBook Pro не предусмотрена. У версий на Core восьмого поколения за работу с графикой будет отвечать Iris Plus 645. Модификации на Core десятого поколения предложат Iris Plus вплоть до старшей версии G7.

По словам Apple, производительность обновлённых MacBook Pro 13 на четырёхъядерных чипах выше по сравнению с моделями на двухъядерных процессорах на от 80 до 180%. Встроенный графический процессор Intel Iris Plus Graphics работает до 80% быстрее, чем на моделях MacBook Pro 13 дюймов предыдущего поколения, что облегчает монтаж видео 4K, ускоряет рендеринг и делает отображение графики в играх более плавным. Кроме того, благодаря новому графическому процессору к компьютеру можно подключать монитор Pro Display XDR для вывода изображения с разрешением 6K.

Ноутбук весит 1,4 кг и оснащён дисплеем Retina с технологией True Tone для более естественного воспроизведения изображений. В России стоимость новых MacBook Pro 13" начинается от 119.990 рублей. Дата старта продаж пока неизвестна.

Источник: Apple

Обсуждение

iPhoner
05.05.2020, 09:11
 а ''завтра'' без Intel Core и без Intel Iris Plus Graphics
Ё-маё! Вы считаете это нормальное явление?
antua
05.05.2020, 12:29
 Забыли написать, что в младших моделях используют память ддр3. Господи, при Джобсе такого не было, а теперь продают складской неликвид в виде залежалой памяти и трехлетней давности процессоров.
Olorin
05.05.2020, 15:46
...в виде залежалой памяти и трехлетней давности процессоров.

Корректности ради, используемый в "младших" конфигурациях i5-8257U был запущен в 3 квартале 2019, но никак не три года назад... Даже самым ранним Coffee Lake-U максимум два года.
Ну а принципиальной разницы между DDR4-2400 и LPDDR3-2133 попросту нет.

Думаю, причина использования 8000-серии - банальное отсутствие достаточного количества Ice Lake.
antua
05.05.2020, 15:51
 Окей, но архитектура-то уже не айс. И опять же низачот Кук, если проц не настолько стар, то ддр4 точно поддерживает?  Разница между памятью прежде всего в цене. Сколько апель просит за ноут, то не обеднели бы поставить современную, более энергоэффективную память. Вангую что при закупках апле там разница в памяти десять баксов.
В младших моделях нельзя поставить процессор 10 роколения, только частоты побольше.
Olorin
05.05.2020, 18:42
...если проц не настолько стар, то ддр4 точно поддерживает?  ... то не обеднели бы поставить современную, более энергоэффективную память.

Я ж вам сразу и написал, что i5-8257U поддерживает DDR4-2400 или LPDDR3-2133.
Как раз таки энергоэффективность у них как минимум одинаковая, поскольку DDR3 - Low Power.
Если есть возможность сэкономить при прочих равных, то почему бы этого не сделать?.. Вопрос риторический
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