Apple официально заявила, что Всемирная конференция разработчиков начнётся 22 июня и пройдёт в онлайн-формате, в приложении Apple Developer и на сайте Apple Developer. Длительность конференции составит одну неделю.

Участие в конференции впервые будет бесплатным для всех разработчиков. Обычно присутствие на сессии с инженерами Apple стоит 1599 долларов, и чтобы туда попасть, нужно выиграть в конкурсе 100 человек на место.

Кроме того, компания планирует провести конкурс Swift Student Challenge, в рамках которого студенты смогут продемонстрировать свои навыки программирования, создав собственное мини-приложение на языке Swift. Жюри будет оценивать креативность, техническую реализацию и т.д.

"В этом году конференция WWDC не только пройдет в уникальном формате, но и станет крупнейшей за всю свою историю: наше сообщество разработчиков со всего мира, более 23 миллионов человек, соберется вместе на одну неделю в июне, чтобы узнать о будущем платформ Apple", - заявил старший вице-президент Apple Фил Шиллер.

Во время мероприятия компания традиционно представит новые версии своих систем — macOS, iOS, iPadOS, watchOS и tvOS, а разработчики смогут пообщаться с инженерами Apple и узнать о новых возможностях ПО Apple.