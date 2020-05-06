Apple выпустила прошивку под номером 2D15 для наушников AirPods Pro. Пока неизвестно, какие нововведения несёт апдейт — вероятно, он устраняет проблемы с шумоподавлением, которые были в предыдущих прошивках 2C54 или 2B588.

В декабре Apple выпустила прошивку 2C54, но позже отозвала её без объяснения причин. Наушники, которые успели обновиться, продолжают работать на 2C54, в то время как остальные AirPods Pro остаются на первоначальной прошивке 2B588.

Обновление на AirPods устанавливается автоматически, когда наушники подключены к iPhone. Проверить версию прошивки можно через «Настройки» — «Основные» — «Об этом устройстве» — AirPods Pro.

Предыдущее обновление для AirPods Pro включало в себя улучшение скорости подключения, снижение задержек и исправления различных ошибок.