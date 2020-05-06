Ассоциация NFC Forum, устанавливающая глобальные стандарты для технологии связи ближнего радиуса действия, объявила о принятии новой спецификации беспроводной зарядки (WLC), которая позволит смартфонам заряжать маломощные гаджеты по NFC.

С использованием стандарта WLC не стоит ожидать быстрой зарядки через NFC. Согласно данным NFC Forum, передача небольшого количества энергии будет использоваться с частотой 13,56 МГц.

Пока что обещают мощность до 1 Вт — высокочастотное поле зарядки в новом стандарте будет поддерживать четыре уровня мощности: 250, 500, 750 и 1000 мВт. Этого вполне достаточно, чтобы заряжать от смартфона умные часы, беспроводные наушники и стилусы. Например, Apple может реализовать такой вариант беспроводной зарядки в своих смартфонах, чтобы заряжать Apple Watch и AirPods от iPhone.

Также WLC позволит создавать небольшие герметичные устройства с питанием от батареи, не имеющие никаких разъёмов или внешних контактов для зарядки. Вполне возможно, что в будущем мощность передаваемого данной технологией тока возрастёт, также как это было и с привычными беспроводными зарядками, питание которых не превышало 5 Вт несколько лет назад.