Несколько месяцев назад владельцы AirPods Pro начали жаловаться на проблемы с шумоподавлением и потрескиванием звука. Предполагалось, что всё это появилось после одного из обновлений. Долгое время Apple никак не комментировала ситуацию, но теперь не только признала проблему, но и дала совет пользователям, столкнувшимся с ней.

Есть две инструкции — для тех, у кого не работает функция «активное шумоподавление», а также для пользователей, у которых при прослушивании музыки появляются щелчки.

В случае проблем с работой «активного шумоподавления» Apple советует:

Убедитесь, что на подключённом iPhone, iPad, iPod touch или Mac установлена последняя версия программного обеспечения.

Вставьте оба AirPods Pro в уши и убедитесь, что функция активного шумоподавления включена.

Очистите сетку, расположенную в верхней части наушника. Иногда активное шумоподавление может работать некорректно, если в этой области собирается мусор или ушная сера.

Если же проблема в потрескивании или статичных посторонних шумах, то первые действия аналогичны — проверяем версию прошивки на iPhone, iPad или другом устройстве. Далее нужно удостовериться, что рядом с наушниками или смартфоном нет источника помех. Также можно попробовать послушать музыку в другом приложении, а также с файлом, скачанным на сам телефон/планшет.

Если проблемы со звуком всё ещё наблюдаются, или если проблемы нарастают в шумном окружении, на тренировках или при разговоре по телефону, то необходимо обратиться в службу поддержки Apple.