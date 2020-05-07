В первом квартале выручка от реализации носимых устройств Apple выросла на 23%, установив квартальный рекорд. Как выяснили эксперты Strategy Analytics, умные часы других марок тоже продавались неплохо — мировой рынок подобных устройств прибавил 20,2% год к году.

Доминирующим участником рынка по-прежнему остается Apple, темпы роста у которой оказались даже выше, чем в среднем по отрасли. По оценкам аналитиков, поставки Apple Watch в январе-марте 2020-го увеличились до 7,6 млн штук. С учетом этого рыночная доля Apple поднялась на процент и превысила 55%. Это наивысший результат компании за последние два года, подчеркнули специалисты.

Samsung Electronics в минувшей четверти отгрузила 1,9 млн смарт-часов, улучшив прошлогодний показатель на 11,8%. Южнокорейский вендор занял второе место в рейтинге крупнейших производителей умных часов с долей 13,9%.

Тройку лидеров на рассматриваемом рынке замыкает Garmin. Эксперты обратили внимание, что эта компания вошла в топ-3 впервые за два последних года. Поставки умных часов Garmin в минувшей четверти выросли на 38% и достигли 1,1 млн штук, что соответствует 8-процентной рыночной доле.

По прогнозам экспертов во втором квартале 2020 года ожидается замедление спроса на носимые устройства, но во второй половине 2020 года спрос должен восстановиться — розничные магазины вновь откроются.