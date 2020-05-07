Как сообщает аналитик Мин-Чи Куо, первое устройство Apple, в котором будет реализована технология множественной точечной светодиодной подсветки mini-LED, может появиться на рынке позже, чем ожидалось, из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса.

"Мы считаем, что инвесторам не стоит беспокоиться об изменениях в графике Apple, касающемся mini-LED, потому что это ключевая технология, которую компания будет продвигать в течение ближайших пяти лет. Даже если краткосрочный график будет затронут пандемией, это не повредит долгосрочным планам Apple", - сообщает Куо.

По словам аналитика, недавняя проверка цепочки поставок указывает на то, что производственные партнёры Apple, такие, как поставщик mini-LED-модулей Epistar и эксклюзивный провайдер систем тестирования микросхем и mini-LED-модулей FitTech, готовятся к массовому производству светодиодных чипов в третьем квартале 2020 года. За этим последует фаза сборки панелей в четвёртом квартале, которая потенциально может захватить первый квартал 2021 года.

Куо заявил, что в ближайшие два-три года Apple планирует выпустить от четырёх до шести новых продуктов с экранами mini-LED. В частности, ранее сообщалось, что в третьем квартале текущего года может выйти полностью новый iPad Pro с таким дисплеем, а в четвёртом — обновлённый MacBook Pro 16. Однако сейчас аналитик отмечает, что первые продукты можно будет увидеть не раньше 2021 года.