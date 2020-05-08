Аналитическая компания Canalys опубликовала отчет, в котором рассказала о десятке самых успешных по количеству отгрузок смартфонов в первом квартале этого года во всем мире.

Абсолютным лидером по количеству отгрузок (более 18 миллионов штук) стал Apple iPhone 11, который обогнал своего ближайшего преследователя - Xiaomi Redmi Note 8 и 8T - почти вдвое.

Всего с начала 2020 года на три последних смартфона Apple - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max - пришлось 10% мировых поставок смартфонов. Помимо Apple, в десятку вошли четыре представителя линейки Samsung Galaxy A и три - бренда Xiaomi Redmi.

По словам экспертов, причина популярности iPhone 11 заключается в уменьшенной цене - смартфон вышел по цене на $50 дешевле по сравнению со своим предшественником iPhone XR. Это привело к всплеску спроса на смартфон, который, как подтверждает статистика, сохранился ко второму кварталу 2020 года.

В рейтинг не попали устройства Huawei, хотя эта компания занимает второе место по объёму продаж на рынке смартфонов. Это можно объяснить тем, что Huawei выпускает очень много моделей и модификаций, но ни одна из них не продаётся такими тиражами, которые обеспечили бы ей попадание в топ-10.

В отчет также не попал новый iPhone SE (2020), который стал самым дешевым смартфоном Apple среди новых моделей. Его продажи отразятся только на втором и третьем квартале.