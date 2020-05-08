Авторитетный инсайдер Джон Проссер заявил, что обновлённая модель Apple TV 4K готова к отгрузке и может быть представлена в ближайшее время.

Текущее поколение Apple TV 4K вышло ещё в сентябре 2017 года. Она построена на процессоре A10X Fusion с 64-битной архитектурой. Гаджет оборудован адаптером беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac с технологией MIMO, контроллером Bluetooth 5.0, интерфейсом HDMI 2.0a и портом Gigabit Ethernet. Покупатели могут выбирать между модификациями с флеш-накопителем вместимостью 32 и 64 Гбайт.

По словам Проссера, новая приставка Apple TV 4K получит чип A12X и 64/128 ГБ памяти. То есть приставка станет существенно мощнее и будет иметь вдвое больше памяти в старшей комплектации. Кодовое имя устройства — Neptune T1125.

Инсайдер утверждает, что Apple может выпустить новый гаджет в любой момент, но он не знает конкретную дату выхода Apple TV 2020 года.