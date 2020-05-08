Microsoft планирует обеспечить версию комплекта офисных приложений Office для iPad поддержкой мышки и трекпада. Как ожидается, пользователи смогут управлять курсором в Word, Excel и PowerPoint в ближайшее время, сообщает TechCrunch.

Возможность использовать мышь и трекпад появилась в iPadOS 13.4, которая вышла в марте этого года. Подобное нововведение было большим сюрпризом для пользователей и разработчиков и теперь последние активно работают над оптимизацией своих приложений, чтобы те максимально комфортно работали на планшетах Apple в паре с новыми для этого устройства аксессуарами.

Ранее Microsoft довольно оперативно наделяла свои iOS-приложения новыми функциями. В 2019-м компания включила в Outlook поддержку режима разделенного экрана Split View, который позволяет работать в двух программах одновременно, а несколько месяцев назад крупно обновила дизайн Word, Excel и PowerPoint.

Согласно источникам TechCrunch, поддержка мыши появится в новом приложении Office, которое в данный момент доступно лишь для смартфонов. Осенью Microsoft выпустит версию для iPad, в состав которой войдет и поддержка курсора. Скорее всего, аналогичная функция появится в отдельных приложениях Office, вроде Word или Excel, еще раньше, поскольку Microsoft пока не собирается отказываться от отдельных программ.