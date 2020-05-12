Администрация президента Дональда Трампа, ряд министерств и компании – производители полупроводников хотят добиться самообеспечения США ультрасовременными чипами. Власти ведут переговоры с компаниями о строительстве в США новых микроэлектронных заводов и рассматривают способы поддержки отрасли, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на документы, письма и людей, знакомых с ходом дискуссии.

Основные переговоры ведутся с двумя компаниями в области производства полупроводников - Intel и TSMC. У Intel еще остались некоторые производственные мощности на территории США, в то время как TSMC будет строить свой первый завод в стране по производству чипов.

Генеральный директор Intel Боб Сван в конце апреля направил в Пентагон письмо, заявив о готовности к сотрудничеству с военными и намерении построить на территории США новое производство, которое сможет выполнять также и заказы сторонних компаний.

Переговоры с TSMC велись, якобы, только через официальных лиц в Департаменте торговли и обороны США, а также через их крупного заказчика - Apple. С компанией TSMC обсуждались возможности запуска строительства завода в США. Его основная продукция будет связана с поставками в государственные и военные организации. Однако привлечение к переговорам Apple, по-видимому, наводит на мысль, что в будущем производитель iPhone планирует перейти на закупку компонентов только у местных производителей.

Идея властей США по строительству заводов Intel и TSMC в пределах границ страны связана с двумя факторами. В первую очередь она касается пандемии коронавируса, из-за которой многие страны мира полностью закрыли свои границы, что может поставить под угрозу поставки электронных компонентов, к примеру, за пределы Тайваня, где базируются заводы TSMC.

Второй фактор – это обеспечение безопасности американских военных проектов. The Wall Street Journal пишет, что расположение заводов в пределах границ США сократит возможности для шпионажа со стороны других стран.

На территории США уже действует несколько заводов по производству чипов, однако наиболее энергоэффективные микросхемы по 10-нанометровому или меньшему технологическому процессу производит только Intel. Однако эта компания использует такие процессоры преимущественно для своих продуктов. Остальные американские компании, включая Qualcomm, Nvidia, Broadcom, Xilinx и AMD полагаются на производственные мощности TSMC.

The Wall Street Journal также отмечает, что американские чиновники заинтересованы в сотрудничестве с Samsung, чтобы расширить производство чипов в США. На данный момент у южнокорейского производителя уже работает одна фабрика в городе Остин (штат Техас).