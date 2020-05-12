Apple официально объявила о выпуске профессионального музыкального ПО Logic Pro X версии 10.5. Новинка обзавелась долгожданной функцией Live Loops, ранее доступной в GarageBand для iPhone и iPad, полностью переработанным процессом сэмплирования, новыми инструментами создания ритма и другими новыми функциями.

«Mac и Logic Pro X уже давно стали незаменимыми инструментами для ведущих мировых музыкантов и продюсеров, создающих наши любимые хиты, — сказала Сьюзен Прескотт, вице-президент Apple по маркетингу приложений. — Новая версия Logic Pro X 10.5 стала крупнейшим обновлением Logic с момента появления Logic Pro X. Она включает новые мощные функции для музыкантов любого уровня: от тех, кто только начинает осваивать Logic, до продюсеров всемирно известных альбомов, удостоенных "Грэмми". Мы с нетерпением ждём великолепных хитов, которые будут созданы в новой версии Logic Pro X».

Функция Live Loops дает пользователям Logic уникальные возможности свободного нелинейного создания музыки, поскольку лупы, сэмплы и записи можно упорядочивать на новой музыкальной сетке, добавляя новые звуки и варианты исполнения. Дорожки с этой сетки доступны для редактирования с использованием всех возможностей Logic. Плагин Remix FX расширяет возможности Live Loops за счёт набора электронных эффектов, которые можно применять в режиме реального времени к отдельным трекам или всей композиции.

Плагин Sampler, соответствующий отраслевому стандарту EXS24, дает возможность создавать и настраивать сложные сэмплированные инструменты, а Quick Sampler — быстро и легко превращать любой звук в полнофункциональный музыкальный инструмент. Исходные звуки можно выбирать из Logic, Finder или «Диктофона», или записывать их прямо в Quick Sampler.

Logic Pro X 10.5 также включает целый набор новых творческих инструментов для работы с оригинальными ритмами. Это редактор Step Sequencer, который дает возможность программировать ритмы, мелодические рисунки и басовые линии в интерфейсе классических ударных установок; инструмент Drum Synth, включающий обширную коллекцию звуков басовых и малых барабанов, томов и перкуссий; и инструмент Drum Machine Designer для создания комплектов ударных.

Бесплатное сопутствующее приложение Logic Remote даёт возможность объединить iPhone или iPad в пару с Mac, чтобы управлять инструментами и функциями Logic при помощи жестов Multi‑Touch. В обновлённой версии Logic Remote можно запускать звуки в Live Loops, просматривать и редактировать лупы и применять плагин Remix FX к записям исполнения.

Logic Pro X оптимизирован, чтобы максимально задействовать возможности новейшего оборудования Mac и функции macOS. Теперь музыкальные продюсеры могут работать даже над самыми ресурсоёмкими проектами, включающими тысячи дорожек и сотни плагинов, в режиме реального времени.