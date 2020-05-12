Сайт 9to5mac утверждает, что новые наушники от Apple будут называться AirPods Studio. Они получат активное шумоподавление, автоматическую паузу и симметричный дизайн, чтобы их можно было надевать на голову любой стороной.

Одной из ключевых особенностей обычных AirPods является функция «Автообнаружения уха», которая автоматически приостанавливает воспроизведение при извлечении одного или обоих наушников. Как пишет 9to5Mac, AirPods Studio получат аналогичную функцию, но она будет работать немного иначе. Вместо «автообнаружения уха» наушники AirPods Studio будут способны с помощью датчиков определять, находятся наушники на голове или на шее.

Исходя из этого можно предположить, что AirPods Studio будут начинать воспроизводить контент при размещении их на голове. В случае нахождения наушников на шее воспроизведение будет приостанавливаться, как это происходит, как когда вы извлекаете из уха один из наушников AirPods.

Другая пара сенсоров может отличать левое ухо владельца от правого и менять каналы соответствующим образом. Больше не придётся искать обозначения «L» и «R» на чашках.

По сведениям издания, AirPods Studio при подключении к Mac или iPhone смогут активировать различные профили эквалайзера с отдельными настройками низких, средних и высоких частот. Также AirPods Studio получит поддержку системы активного шумоподавления с режимом «прозрачности»: пользователи легко смогут переключаться между ними.

Сообщается, что у наушников будут сменные амбушюры. Они будут крепиться при помощи магнитов. Скорее всего, Apple сделает замену простой, а само крепление надёжным по типу того, как Magic Keyboard крепится к iPad Pro.

Название гарнитуры ранее подтвердил инсайдер Джон Проссер. По его данным, новые AirPods будут стоить 349 долларов. Ожидается, что Apple представит AirPods Studio на конференции WWDC в конце июня.