Apple планирует вернуть многих сотрудников к работе из офисов. Процесс пройдёт в несколько этапов, первыми к обычной работе вернутся те, кто не может работать удалённо. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Первый этап пройдёт в конце мая — начале июня и предусматривает возврат сотрудников, которые не могут работать удалённо. Первыми в офис могут вернуться, например, инженеры, рассказал изданию источник.

На втором этапе компания вернёт на работу ещё больше людей — сотрудников филиалов Apple в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Остине, Сан-Диего и Боулдере. Окончательные сроки начала второго этапа ещё могут корректироваться с учётом обстановки и решений местных властей, однако предварительно он запланирован на июль.

Уже на этой неделе руководство Apple начнет информировать сотрудников, на каком этапе они должны будут выйти на работу, пишет агентство. Представитель компании отказался от комментариев.

Как отметили в Bloomberg, Apple стала одной из первых технологических компаний, решивших вернуть сотрудников в офисы, так как сильно зависит от личных встреч и разработки аппаратных продуктов. Некоторые работники компании продолжали работать из офисов и во время пандемии из-за невозможности перейти на дистанционную работу.

На этой неделе Apple собирается возобновить работу магазинов в нескольких американских штатах. «Мы начнем с Айдахо, Южной Калифорнии, Алабамы и Аляски», – говорилось в недавно опубликованном заявлении компании. Всего у Apple более 500 магазинов по всему миру.

Политика Apple отличается от подхода других технологических гигантов к этому вопросу. Так, Google и Facebook разрешили персоналу работать из дома до конца года, а сотрудники Twitter, которые продолжают работать удаленно из-за пандемии коронавируса, смогут придерживаться этого режима на постоянной основе хоть всю оставшуюся жизнь. В заявлении сказано, что последние несколько месяцев показали, что компания может функционировать таким образом.