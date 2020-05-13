Режиссер и сценаристка София Коппола экранизирует роман «The Custom of the Country» («Обычай страны») американской писательницы Эдит Уортон, которая стала первой женщиной, получившей Пулитцеровскую премию. Эту награду ей в 1921 году принесло произведение «Эпоха невинности» — в начале 1990-х фильм по нему снял Мартин Скорсезе, сообщает Variety.

Роман «Обычай страны» был опубликован в 1913 году. Он рассказывает о Ундине Спрагг, девушке из Среднего Запада, которая вместе с семьёй переехала в Нью-Йорк, чтобы добиться успеха в здешнем обществе. По ходу романа героиня несколько раз изменяет разным мужчинам, пренебрегает маленьким сыном и даже занимается шантажом. Коппола заявила, что Ундина как сатирическое воплощение типа новой деловой женщины является ее любимой литературной антигероиней.

По информации Variety, Коппола превратит роман в мини-сериал для стримингового сервиса Apple TV+. Она впервые поработает в таком формате, хотя на ее счету — рождественский мюзикл «A Very Murray Christmas» для Netflix и несколько рекламных роликов, в том числе для Dior и Cartier.

В 2014 году «Обычай страны» уже пытались экранизировать в формате мини-сериала. Тогда проектом занимались Sony Pictures Television, актриса Скарлетт Йоханссон и сценарист драмы «Искупление» Кристофер Хэмптон. Но с тех пор информации о нём не поступало.

В данный момент Коппола готовит к выходу свою последнюю картину – трагикомедию про отношения отца и дочери под названием «На грани» (On the Rocks). Главные роли в ленте сыграли Билл Мюррей и Рашида Джонс, а совместное финансирование обеспечили независимая киностудия A24 и Apple.

Сроки выхода сериала пока не называются.