SteelSeries официально представила Nimbus+, новую версию оригинального беспроводного игрового контроллера Nimbus для устройств Apple. Он сохранил внешний вид оригинального контроллера, получив при этом дополнительные функции.

В новую модификацию добавлены кликабельные джойстики, новые триггеры эффекта Холла и батарея, обеспечивающая до 50 часов работы без подзарядки (предшественник предлагал лишь 40 часов автономной работы). В комплект входит новое крепление Nimbus+ iPhone, которое позволяет прикреплять iPhone непосредственно к контроллеру, что позволяет играть с максимальным комфортом.

Подзарядка осуществляется через порт Lightning. Манипулятор имеет размеры 150 × 110 × 63 мм и весит около 240 г.

SteelSeries Nimbus+ должен заменить на рынке оригинальный геймпад Nimbus, который, как утверждает SteelSeries, стал самым продаваемым в мире контроллером для мобильных игр.

Nimbus+ поступит в продажу 26 мая по цене в 70 долларов, что на 20 долларов дороже предыдущей версии и на 10 долларов дороже геймпада Stratus Duo для Android- и Windows-устройств.