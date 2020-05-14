Специалисты iFixit провели демонтаж новой клавиатуры Magic Keyboard для iPad Pro и поделились фотографиями внутренних компонентов трекпада.

По словам специалистов, Magic Keyboard настолько хороша, что размывает границы между iPad и полноценным Mac. И, если с тактильными ощущениями всё стало понятно ещё до профессионального обзора и разбора, то после того, как специалисты углубились внутрь конструкции, стало ещё понятнее, что же так улучшило новую клавиатуру.

Внутри Magic Keyboard установлены большие металлические пластины. Они используются в конструкции в качестве утяжелителя, чтобы планшет не перевесил клавиатуру при подключении. Из-за карантина в iFixit еще не успели полностью разобрать клавиатуру, но добрались до встроенного трекпада.

Разобрать его оказалось довольно просто. Достаточно его нагреть, а затем снять верхнюю пластину, которая приклеена к основной части. Внутри трекпада есть только одна физическая кнопка. Когда пользователи кликают по центру или рядом с ним, они нажимают непосредственно на кнопку.

Если нажать на трекпад в любом другом месте, активируется рычажный механизм, который приподнимает кнопку. Как только пользоваться убирают палец, механизм опускается и кнопка нажимается.

В iFixit утверждают, что трекпад является единственной частью Magic Keyboard, которую можно разобрать без значительного ущерба аксессуару.